TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yolları ayırma kararı alan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni çalıştırıcı seçiminde aceleci davranmayacaklarını söyledi.

Çıvgın'a hizmetleri için teşekkür eden Büyükkarcı, "Yönetimin kararı ve taraftarın isteğine saygı gösterdi. Ayrılırken fedakarlık yapıp başarı diledi. Önümüzde maç yapmadan geçireceğimiz yaklaşık 3 hafta var. Titiz bir çalışma yürütüp şu an en doğru ismi takımın başına getirmeyi istiyoruz. Sezon başında da söylediğimiz gibi ilk önceliğimiz her zaman mali disiplin. Elbet başarı istiyoruz ama mali sistemi oturtup ligde kalıcı başarıyı hedefleyeceğiz. Bunları yapmadan ligde şampiyonluk kovalamak hayalcilik ve kulübün zararına olur. Bu sezon atacağımız her adımı dikkatli, kulüp menfaatlerini düşünerek atmalıyız" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)