Pınar Karşıyaka tur kapısını araladı

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona Teksüt Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ın grup elemelerinde de rakibi Boras Basket'i İsveç'te 77-70 yendi, tur kapısını araladı. Deplasmanda yeni transferlerden Morgan'ın 19, Taylor'un 17, Triche'in 13, Semih Erden ve Yunus'un 9'ar sayısıyla galibiyete ulaşan Karşıyaka, rakibini 9 Ekim Çarşamba günü rövanşta konuk edecek.

Karşıyaka, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 7 sayı farkın altındaki mağlubiyette adını gruplara yazdıracak. İzmir temsilcisi Boras'ı eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 22-23 Ekim'de başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki güçlü kadrosuyla Avrupa'da rotasını final olarak çizen Karşıyaka, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı.