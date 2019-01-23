Pınar Karşıyaka - Szolnoki Olaj maç sonucu: 102-95

FIBA Europe Cup ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj’ı 102-95 mağlup etti. Pınar Karşıyaka grupta 3. galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 13-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı açarak ilk periyodu Berk Uğurlu’nun 3 sayılık basketiyle 30-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Milosevic’in 3 sayılık basketleriyle 6-0’lık seriyle başlayan konuk ekip, aradaki farkı 6 sayıya kadar (30-24) indirdi. Pınar Karşıyaka 17. dakika içinde Erdi’nin 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya çıkardı: 49-36. Toth’un etkili oyunuyla 9-0’lık seri yakalayan konuk ekibin bitime 1 dakika kala farkı 4 sayıya (49-45) düşürdüğü devreyi Pınar Karşıyaka, 52-47 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 61-57 önde geçse de konuk ekip 28. dakika içinde 66-65 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 75-72 galip durumda girdi.

Son periyodun başında Benke’nin 3 sayılık basketiyle 75-75 eşitliği yakalayan Szolnoki Olaj karşısında tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, 34. dakikada Walker’ın 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 85-78. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son dakikada rakibinin farkı 1 sayıya (96-95) indirmesine rağmen müsabakadan 102-95 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakayı takip eden Altınordu’nun altyapı futbolcuları, tribüne iki kulübün armalarının bulunduğu, "Biz bugün Karşıyakalıyız" yazılı pankart astı.

FIBA Europe Cup | Pınar Karşıyaka: 102 - Szolnoki Olaj: 95

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Milan Spanic (Slovenya)

Pınar Karşıyaka: Walker 21, Henry 11, Birkan Batuk 5, İlkan Karaman 12, Marei 15, Erdi Gülaslan 3, Evans 19, Egemen Güven 6, Berk Uğurlu 10, Berke Aygündüz

Szolnoki Olaj: Rowsey 24, Rudner 2, Benke 12, Milosevic 20, Andric 12, Kovacs 2, Vojvoda 16, Toth 7

1. periyot: 30-18

Devre: 52-47

3. periyot: 75-72

5 faulle çıkanlar: 32.07 Toth, 36.10 Andric (Szolnoki Olaj)