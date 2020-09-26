Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleye pandemi şartları nedeniyle seyirci alınmayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek.

KARŞIYAKA 3 TAKVİYE YAPTI, FETHİYE YENİ YABANCI ALDI

Ligde 6 aydan uzun süre sonra ilk resmi maçını oynayacak Karşıyaka, yaz döneminde geçen sezon zirveye oynayan kadrosundan Tony Crocker, Jordan Morgan, Brandon Triche, Alp Karahan ve ABD'ye giden Adem Bona'yla yollarını ayırıp Sek Henry, Raymar Morgan ile Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılarda altyapı patentli pivot Görkem Doğan da kısa süreli kontratla Darüşşafaka'yla anlaşmak üzere. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ni ikinci sırada bitirip Süper Lig'e ek başvuru sürecinin ardından henüz 1 hafta önce dahil edilen Fethiye Bld, bu ligdeki ilk maçına çıkacak. Kadrosunda tek yabancı olarak Erick Neal bulunan Muğla ekibi maçtan önce 27 yaşında, 1.96 boyundaki ABD'li kısa forvet Elgin Cook'la sözleşme imzaladı.

DHA