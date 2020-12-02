Pınar Karşıyaka geçen sezon toplamında aldığı kadar yenilgi aldı

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezon müthiş bir form grafiği yakalayan Pınar Karşıyaka, ligde çıktığı 23 maçın 20'sini kazanıp yalnız 3 mağlubiyet elde etti. Karşıyaka, lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sıradayken sezon koronavirüs pandemisi yüzünden erken noktalandı.

Bu sezon başında 3 yabancı hariç kadrosunu büyük oranda koruyan Karşıyaka, ligde çıktığı 8 maçın 5'ini kazansa da 3 yenilgiyle şimdiden geçen yılki yenilgi sayısına ulaştı. Zirvenin 4 galibiyet gerisinde olan Pınar Karşıyaka'nın 1 puanı da mali kriterler nedeniyle sezon öncesi silinmişti. Takımdaki 7 koronavirüs vakasının ardından yeniden form tutarak çıkış yakalamaya çalışan yeşil-kırmızılı ekip, ligde cuma günü Bahçeşenir Koleji'ni erteleme maçında ağırlayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)