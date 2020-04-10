Pınar Karşıyaka Final-Four’a talip

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’daki uluslararası kulüp organizasyonlarını 12Mart’ta durduran FIBA, Şampiyonlar Ligi’nden sonra sezon sonuna kadar askıya alınan FIBA Europe Cup’ı da yeni sezon öncesi eylül veya ekim ayında Final Four formatıyla tamamlama kararı alırken Pınar Karşıyaka, finallere ev sahipliği yapmaya talip oldu.

Bu sezon en büyük favorisi olduğu kupada yarı finalde Almanya’nın Medi Bayreuth takımıyla eşleştikten sonra virüs pandemisiyle organizasyonun durdurulmasının şokunu yaşayan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, “FIBA Europe Cup Final-Four organizasyonuna daha önce sezon bitecekmiş gibi talip olmuştuk. Şimdi yeni sezona alınan organizasyona yine talip olacağız”dedi.