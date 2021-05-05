Pınar Karşıyaka - ERA Nymburk maç sonucu: 84-73

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Çekya'dan ERA Nymburk ile Nagorny Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 84-73 yenen Pınar Karşıyaka, yarı finale yükseldi.

Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Karşıyaka, bu eşleşmeden galip ayrılması hâlinde ise finalde Hereda San Pablo Burgos, Hapoel Unet-Credit Holon, SIG Strasbourg veya Lenovo Tenerife ile oynayacak.

ERA Nymburk: 73 - Pınar Karşıyaka: 84

Salon: Nagorny

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye 20, Morgan 18, Metecan Birsen 12, Onuralp Bitim 2, Nusret Yıldırım, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva

1. periyot: 24-22

Devre: 41-38

3. periyot: 55-56

5 faulle çıkan: 37.50 Obasohan (ERA Nymburk)