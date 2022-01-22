Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başında favori olarak gösterilmesine rağmen Play-In etabında İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife'ye elenerek erken havlu atan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın zirve yarışındaki Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları VIP 350, 250, tam 70, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.

Hafta içi Tenerife'yle üst üste 2 maç yapıp Kanarya Adaları deplasmanından perşembe gecesi dönen Pınar Karşıyaka, ligde 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Hafta içinde ligde Semt77 Yalovaspor, Euroleague'de de Panathinaikos'la karşılaşan lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes ise 16 maçta 13 galibiyet elde etti.