Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 86-81 yendi.
İlk 4 dakikada 8 sayı geriye düşen (6-14) Pınar Karşıyaka, 6’ıncı dakikada 14-14 eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, Egemen Güven’in 2 sayılık basketiyle ilk periyodu 24-18 önde kapattı.
İkinci periyoda da hızlı başlayan ev sahibi takım, 15. dakikada 10 sayı öne geçti (37-27). Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’un çabalarına karşın Pınar Karşıyaka, devreye 46-43 üstün kapattı.
İkinci yarıya etkili başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 23. dakikada 55-50 öne geçmeyi başardı. Walker’ın sayılarıyla periyodun bitmesine 4 dakika kala durumu 59-59’a getiren Pınar Karşıyaka, Gibson ve Hayes’in 3 sayılık basketlerine engel olamayınca, konuk takım son periyoda 67-60 galip durumda girdi.
Karşılaşmanın son çeyreği çekimeli geçti. Tiby’nin 3 sayılık basketiyle 32. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) çıkaran Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında Pınar Karşıyama, Henry’nin etkili oyunuyla farkı kapattı. Son 3 dakikaya girilirken 77-76 öne geçen ev sahibi takım, müsabakadan 86-81 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka: 86 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 81
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 4, Henry 12, Birkan Batuk 12, Erdi Gülaslan, Marei 22, Egemen Güven 7, İlkan Karaman 24, Tayfun Erülkü, Walker 5, Evans
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 13, Tiby 12 , Hayes 27, Gibson 18, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı 1, Kerem Özkan 5
1. Periyot: 24-18
Devre: 46-43
3. Periyot: 60-67
Beş faulle çıkan: 39.08 Tiby (Arel Üniversitesi Büyükçekmece)
AA