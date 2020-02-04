Pilatesin Faydaları Neler? Aletli Pilatesin Faydaları Neler?

Aletli Pilates

Son yıllarda en rağbet gören egzersizler arasında yer alan aletli pilates, özellikle güç ve esneklik kazanma konusunda oldukça önemli. Vücudun doğru duruş kazanmasına olanak tanıyan pilates, koordinasyon kazandırması nedeniyle de tercih edilmektedir. Kasları esnetmek suretiyle bazı zayıf kasların güçlenmesine olanak tanıma konusunda birebir imkan sağlıyor.

En çok da vücudun belli noktalarına dengeli bir baskı uygulaması nedeniyle aletli Pilates, bu bağlamda etkin bir direnç oluşturur. Tabii hareketin düzgün şekilde yapılabilmesi için, bir uzman kontrolü altında destek almak önemlidir. Böylece sakatlanma riskini ortadan kaldırarak tam randımanlı şekilde yüksek oranda fayda sağlanabilir.

Reformer Nedir?

Özel tasarlanmış bir alet ile yapılan, vücudun güçlenmesine ve esnemesine imkan tanıyan çalışmaya reformer plates denmektedir. Özellikle zinde kalmak ve enerji kazanımı konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Reformer pilatese başlamadan önce nefes eğitimi alınmalı; mutlaka karın kaslarının doğru şekilde çalışılması öğrenilmelidir.

Aletli Pilatesin Faydaları Nelerdir?

Vücudun pek çok farklı kısmını çalıştırmakla beraber sağlık açısından da aletli pilates büyük öneme sahip. Zira vücudun değişik noktalarındaki kasların daha zorlanması ve çalışması için, aletli pilates etkin bir olanak tanımaktadır. Bu da vücut direncini artırır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda hücre yenilenmesi ve onarımı sağlar. Peki genel anlamda aletli pilatesin faydaları nelerdir? Gelin hep beraber buna bir bakalım.

- Duruş bozukluklarını düzelterek, dik bir omurga yapısı oluşturur ve postürün daha iyi hale gelmesine imkan verir,

- Diyafram nefesi almayı alışkanlık haline getirir ve böylece vücuda daha fazla oksijen girmesine olanak tanır,

- Karın kaslarının senkronize olarak çalıştırmak suretiyle, bu bölgedeki kasların forma girmesine imkan sağlar,

- Sırt, bel ve boyun ağrılarını gidermek konusunda önemli bir potansiyel teşkil eder,

- Esneklik kazandırır ve uzun bir kas yapısı kazanımı oluşturur,

- Kas dengesini sağlayarak daha şekilde bir kas yapısı oluşumunu harekete geçirir,

Tüm bu sağladığı ayrıcalıklar nedeniyle son dönemlerde hem evde hem de spor salonlarında aletli pilates gerçekleştirilmektedir. Tabii bunun eğitimi almış uzmanlar kontrolü altında gerçekleştirmek daha kısa sürede, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşma imkanı oluşturur.

Aletli Pilates Vücudun Hangi Bölgelerini Çalıştırır?

Daha zorlayıcı bir olanak ile kasların esnemesine imkan tanıyan aletli pilates, vücudun pek çok değişik kısmını çalıştırma imkanı vermektedir. Özellikle boyun, sırt ve bel bölgesini çalıştırarak bu bölgelerin daha güçlü hale gelmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca karın kaslarını, göğüs kaslarını, kol, bacak ve basen bölgesini de çalıştırma imkanı vermektedir.

Ne İşe Yarar?

Kısacası vücudun yağlanma yaşadığı değişik bölgelerini eş zamanlı şekilde çalıştırma şansı sunuyor. Böylece güçlü oranda yağ yakımı ile beraber kasların daha fazla yüklenmesi ve esnemesine olanak tanımaktadır. Tabii periyodik olarak ele alındığında sağladığı faydalar, daha nitelikli ve görsel olarak anlaşılabilecek bir noktaya ulaşabilmektedir.

Kimler Aletli Pilates Hareketini Yapabilir?

Zayıflamak isteyen ve bölgesel açıdan güçsüz olan kaslarını harekete geçirme konusunda her yetişkin aletli pilatesi yapabilir. Ayrıca hamileler için gebelik döneminin daha sağlıklı geçmesi konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Diğer taraftan dengeli kilo vermek ve kilo verirken bölgenin daha güçlü kaslara sahip olmasını sağlamak için, aletli pilates mutlaka programlı şekilde ele alınmalıdır. Böylece vücudun değişik bölgelerindeki kaslar eşit biçimde harekete geçebilir; verilen kilolar üzerinden fit bir görünüm elde edilebilir.



