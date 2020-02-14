Pilates zayıflatır mı? Pilates için bilinmesi gerekenler ve tavsiyeler

Pilates 20. yy’da Joseph Pilates tarafından geliştirilmiş bir egzersizler dizisidir. Pilateste amaçlanan vücut esnekliğini arttırmak, kasları güçlendirmek ve genel vücut sağlığını korumaktır. Pilateste vücudun tüm bölümünü harekete geçirecek egzersizler mevcuttur. Özel minder üzerinde yapılan pilates sporu bu spora özgü aletler kullanılarak da yapılabilmektedir. Pilates ruh ve beden dili arasında köprü görevi görmektedir. Yaklaşık olarak 100 yıllık bir geçmişe sahip olan pilates her geçen gün dünya üzerinde daha da önemli hale gelmektir. Birçok insan farklı sebeplerle bu sporu yapmaya yönlenmektedir.

Kimi psikolojik ve fizyolojik dinginlik amaçlarken kimi daha ince görünmek zayıflamak için pilates yapmakta, kimi ise hamilelik döneminde alınan kilolarla beraber gelen bel ve sırt ağrılarıyla baş edebilmek için pilates yapmaktadır.

Pilates zayıflatır mı?

Pilateste kaslar uzayarak vücudun daha ince görünmesi sağlanabilir. Vücudun gücünü arttıran pilates duruş bozukluğundan kaynaklanan sırt ağrılarının geçmesine de yardımcı olmaktadır. Pilates yapan pek çok kişi pilatesin zayıflattığını bilmekle beraber bunun tek başıma yeterli olmadığını bilmemektedir.

Zayıflamak için pilatesle beraber beslenme de düzene sokulmalı ve bu şekilde kontrol sağlanarak zayıflama yoluna gidilmelidir. Pilates zayıflamak için tek başına yeterli bir egzersiz değildir ancak kardiyo, fitness gibi diğer egzersizlerle birlikte ilerlendiğinde beklenen incelme sağlanabilmektedir.

Pilates zayıflamaya yardımcı olur mu?

Pilatesin zayıflama noktasındaki etkisi vücuttaki tüm kasları çalıştırarak kasların esnekleşip uzaması ve duruş bozukluğunun giderilmesi noktasında görülmektedir. Pilates yaparken yakılan kalori diğer ağır egzersiz yapımında harcananlardan azdır ancak sürekliliğinin olması ve tüm kasların hareket ettirilmesi ileriki dönemlerde kilo alımının önüne geçmektedir.

Pilatesin zayıflatma noktasında bir başka etkisi ise kasları çalıştırarak bölgesel zayıflamaya olumlu etki etmesidir. Kas çalışmasının fazla olması yağ yakımını hızlandırmakta bu da bölgesel olarak incelmeyi sağlamaktadır.

Pilatesin zayıflama noktasında bir başka etkisi ise sıkılaşmayı sağlamasıdır. Kasların uzayarak vücudun şekle girip sıkılaşmasını sağlayan pilates bu sayede bedeni daha da zayıf göstermektedir. Doğrudan kilo vermeye yardımcı olmasa da dolaylı olarak bedeni incelten pilates için pilates zayıflatır mı sorusuna evet cevap olarak verilebilmektedir.

Aletli / Reformer pilates hakkında Bilgi

Pilatesin pek çok egzersiz çeşidi vardır aletlerle yapılan reformer pilateste bunlardan biridir. Reformer pilates yatay bir zemin üzerinde kaslara fazla yüklenilmeden yapılan bir pilates çeşididir. Özel olarak tasarlanan bir alette yapılan pilateste hareket çeşitliliği oldukça fazladır ve bu yüzden fazla hareket yapılabilmektedir.

Özellikle doğumdan sonra meydana gelen sarkmalar için önerilen refomer pilates alt karın kaslarını çalıştırarak bölgede sıkılaşmayı sağlamaktadır. Rerformer pilatese başlamadan önce nefes egzersizleri yaparak nefesi kontrol etmeyi öğrenmek oldukça önemlidir, bu size egzersiz yaparken nefes aldığınızda kaslarda meydana gelen gerginliği önlemenizi öğretir. Reformer pilates bölgesel olarak çalışma avantajı sağladığı için rahatsız olduğunuz bölge üzerinde çalışarak istediğiniz incelmeyi yakalayabilirsiniz.

Pilates hakkında bilinmesi gerekenler

Pilates kas iskelet sistemi için oldukça önemlidir ancak bu konuda bilinmesi gerekenler vardır.

Pilates vücudu güçlendirme konusunda önemli bir spordur, doğrudan zayıflamayı sağlamaz ancak dolaylı yoldan zayıflamaya yardımcı olur.

Pilates vücudu dengede tutmaya yardımcı olan bir spordur tüm kasları çalıştırmasının yanı sıra istenildiğinde bölgesel olarak da zayıflamayı sağlar.

Kasları çalıştırıp metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttıran pilatese başlamadan önce nefes egzersizleri dersi alınmalıdır. Bu egzersizler kasların rahat hareket etmesin sağlar.

Pilates hakkında bel ve boyun fıtığına sebep olduğunu dair bir yanlış yargı vardır. Bu durum pilates doğru hareketlerle yapıldığında meydana gelmez bu sebeple mutlaka konusunda uzman birinden ders alınarak bu spora başlanmalıdır.

Pilates herkes tarafından yapılabilen bir spordur elbette doktor tarafından bir sakınca görülmediği takdirde ancak herkesin yapabilir olması tüm hareketleri yapabileceği anlamına gelmez. Doğru hareketler için doğru bir pilates eğitmeniyle çalışılmalıdır.