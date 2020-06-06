Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran’da başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları’nın, 15 Haziran’da başlayacağı duyuruldu.

06 Haziran 2020, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
- A +
Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran’da başlayacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasında, 12 Mart-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen kursların, hazırlanan telafi programıyla 15 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Programda yer alan derslerin, Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğler doğrultusunda alınacak tedbirlerle, mesafe ve hijyen kuralına uygun verileceği belirtildi.

Kursiyerlerin, uygulama ve teori programları için tercihlerini 8 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar "tercih@tcf.gov.tr" elektronik posta adresine iletebilecekleri aktarıldı. (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...