Phiri: Trabzon beni istedi

Fransa 2.Lig ekiplerinden Guingamp forması giyen Lebogang Phiri, açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzonspor, Strasbourg, Nimes ve Brest gibi kulüpler beni istiyor. Kararı kulübümle ve menacerimle vereceğiz" dedi.

Güney Afrikalı futbolcu bu sezon 25 lig maçına çıkarken, 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 1.73 boyundaki önliberonun kulübüyle 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.