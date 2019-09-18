Philippe Clement: 'Kurallar kuraldır ama burada uygulanmadılar'

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Club Brugge'ün hocası Philippe Clement, maçtan sonra yaptığı açıklamada maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi.

86. dakikada Marcao'nun eline çarpan topta penaltının neden verilmediğini anlamadığını söyleyen Clement, "Takımım neredeyse mükemmel bir maç oynadı. Mücadele için yaptığımız planı çok iyi uyguladık. Çok fazla olumlu nokta gördüm. Fakat bu seviyede maçın sonundaki gibi bir elle oynamada düdük çalmanız gerekiyor. O zaman bir penaltı kazanıp bugün burada kazanacaktık. Neden verilmediğini anlamıyorum"

Muslera'nın önemli kurtarışlar yaptığını belirten Clement, "Çok iyi bir takıma karşı biçok şans yakaladık. Takımım Şampiyonlar Ligi'nde bir yere sahip olduğunu gösterdi. Birkaç pozisyonda onlar çok iyi kurtarışlar yaptı, birkaç kez biz iyi bitiremedik ama önemli bir penaltı var. Stadyumda bir galibiyet isteği vardı ama 1 puanla birlikte hayal kırıklığına uğradık. Maç maç bakmalıyız ve otobüsü park etmeden her şeyimizi vermeliyiz"

Penaltı pozisyonuna tekrar değinen Belçikalı çalıştırıcı, "Kurallar kuraldır ama burada uygulanmadılar. Eğer verilseydi burada üç puanı alabilirdik ve bu tamamen farklı bir durum yaratacaktı" dedi.