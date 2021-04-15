Phil Foden'dan Kylian Mbappe'ye Şampiyonlar Ligi mesajı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund'u eleyen Manchester City'de takımının ikinci golünü atan Phil Foden, yarı finaldeki rakip PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye mesaj gönderdi.
Manchester City'nin Dortmund karşısındaki ikinci golünü atan Phil Foden, PSG'nin yıldız forveti Mbappe'ye "Hazır mısın?" mesajı gönderdi. Manchester City altyapısından çıkan ve 2 senedir takımın önemli oyuncularından biri konumuna gelen Foden, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final deneyimi yaşayacak.
Foden bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 13 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
https://twitter.com/PhilFoden/status/1382439896317575168