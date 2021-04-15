Manchester City'nin Dortmund karşısındaki ikinci golünü atan Phil Foden, PSG'nin yıldız forveti Mbappe'ye "Hazır mısın?" mesajı gönderdi. Manchester City altyapısından çıkan ve 2 senedir takımın önemli oyuncularından biri konumuna gelen Foden, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final deneyimi yaşayacak.

Foden bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 13 gol, 9 asistlik performans sergiledi.















