PFDK sevkleri açıklandı! 'Bedevi' ifadesine sevk...

TFF'nin resmi internet sitesinde açıklanan PFDK'ya yapılan sevk raporları şu şekilde:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü futbolcusu JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR'un 09.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün kulüp mensubunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu "ayrımcılık" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi CEM EMİROĞLU'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu "ayrımcılık" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/5 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 11.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu OUSSAMA HADADI'nın 11.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DHA-Spor İstanbul tr 2021-01-12 23:41:26