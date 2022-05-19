Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.05.2022 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜ C, D, F, GÜNEY ALT TRİBÜNÜ C, D ve KUZEY ALT TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 15.05.2022 tarihinde Recep oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI TRİBÜNÜ E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 15.05.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ D ve KAFEM KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 15.05.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜNÜ 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ve 324 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 128.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜNÜ 304 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, akreditasyon siteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 15.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213, GÜNEY TRİBÜN 218, 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 15.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.05.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ C ve SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E ve M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MUSTAFA KURTOĞLU'nun, 14.05.2022 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi HASAN AKTAŞ'ın, 14.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BURSASPOR Kulübünün, 14.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY SÖNMEZ'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi EMRE OĞUZ'un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi EMRE OĞUZ'un, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- NASADOGE MENEMENSPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN BURAK ÖNER'in, 14.05.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.05.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201, 202, 203, 204, 205, 206 ve 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

13- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 14.05.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİSPOR Kulübünün, 14.05.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü masörü HAKAN KÜÇÜK'ün, top toplayıcıya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TECO KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 16.05.2022 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 16.05.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 16.05.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu FURKAN SAĞMAN'ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu FURKAN SAĞMAN'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ALPAY KOÇAKLI'nın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 16.05.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TARSUS İDMANYURDU TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- 1461 TRABZON FK görevlisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun, 16.05.2022 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK görevlisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK görevlisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK antrenörü NEBİL TEKİNARSLAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK antrenörü NEBİL TEKİNARSLAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK antrenörü NEBİL TEKİNARSLAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK antrenörü AHMET ÖZDEMİR'in, akredite edilmediği alanda bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK sporcusu MUSA CANER AKTAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- 52 ORDUSPOR FK'nın, 13.05.2022 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK masörü MURAT ÖZEL'in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İSKENDERUNSPOR A.Ş. masörü VOLKAN KORKMAZ'ın, 13.05.2022 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, 13.05.2022 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- İzmir B Klasman Hakemi MEHMET ÇAĞATAY LAKOT'un, sosyal medya sitesinde yapmış olduğu paylaşımı nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.