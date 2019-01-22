PFDK cezaları açıklandı! Yıldız oyuncuya 4 maç ceza!

PFDK; Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 2, Kasımpaşalı Diagne'ye ise 4 maç ceza verdi.

22 Ocak 2019, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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PFDK cezaları açıklandı! Yıldız oyuncuya 4 maç ceza!

PFDK, Kasımpaşalı futbolcu Diagne Mbaye'ye 4 maç, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a ise 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. 

TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.01.2019 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 06.12.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTAY U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ELJIF ELMAS'ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HATAYSPOR Kulübü sporcusu BAKARY NIMAGA'nın, 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK

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