İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off hattındaki Ege temsilcileri Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 16.00'da yapılacak. Şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, ligde 7 maçta 5, Manisa BŞB ise 4 galibiyet elde etti. Ligde 6 galibiyetle zirveyi paylaşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, saat 17.00'de Beşkaza Spor Salonu'nda 1881 Düzce Bld'yi ağırlayacak. Sezona kötü başladıktan sonra çıkışa geçip iddiasını kanıtlayan Akhisar Belediye Basket, aynı saatte Belediye Spor Salonu'nda Merkezefendi Denizli Basket'i konuk edecek. Bornova Belediyespor da yine saat 17.00'de Gemlik Basketbol deplasmanına çıkacak.

