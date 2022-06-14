Gonzaga University'den mezun olup, Yunanistan'ın Lavrio, İsrail'in Hapoel Be'er Sheva, Finlandiya'nın Kouvot, Belçika'nın Limburg United takımlarında forma giyen Melson, geçen sezonu Estonya'nın Kalev/Cramo ekibinde geçirdi.

Melson, Kalev formasıyla VTB Ligi’nde 9.6 sayı, 2.7 ribaund ve 1.6 asist ortalaması ile mücadele ederken, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 18.5 sayı ortalaması tutturdu. Petkimspor daha önce iç transferde uzun forvet Nusret Yıldırım, dış transferde ise Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy, Türk Telekom'dan eski oyuncusu şutör guard Dorukhan Engindeniz, Balıkesir BŞB'den kısa forvet Ömercan Engin ile Galatasaray NEF'ten pivot Ege Arar'la sözleşme yapmıştı.

DHA