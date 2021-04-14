ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Petkimspor, yarın erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak.
Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 26 haftada 9 galibiyet alırken, son 4 maçını üst üste kaybeden Petkim, bu mücadeleyi kazandığı takdirde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek.
3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte Antrenör Kestutis Kemzura ve tüm teknik ekibin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.