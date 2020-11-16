Petkimspor yükselişini sürdürdü

ING Basketbol Ligi'ne çabuk ısınan ligin yeni takımı Petkimspor, üst üste üçüncü galibiyetini Beşiktaş'ı evinde 82-72 yenerek alırken puan tablosunda dördüncü sıraya tırmandı. Sezona 3 yenilgiyle başladıktan sonra müthiş bir çıkışa geçen Aliağa temsilcisi, 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle Anadolu Efes, Fenerbehçe Beko ve Türk Telekom'un ardından puan tablosunda dördüncü basamağa yerleşti.

Petkimspor Antrenörü Kestutis Kemzura, Beşiktaş galibiyetinin ardından kilit ribaundlarla maçı kazandıklarını söyledi. Litvanyalı çalıştırıcı, "Maçın zor geçmesini bekliyorduk ve bunun ana nedeni biz olduk. Ribaundlar maçın kilit kısmıydı ancak biz riband konusunda iyi iş çıkarmadık. Rakip 14 hücum ribaundu alıp birçok ikinci şans sayısı attı. Maçın gidişatını değiştiren bizim problemleri çözerek önemli noktalardaki ribaundları toplamamız oldu" açıklamasını yaptı.