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Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı

THY EuroLeague'de son haftaların formda takımı Fenerbahçe Beko'ya direnemeyip sahadan 80-67 mağlubiyetle ayrılan Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde, THY EuroLeague'de son haftaların formda takımı Fenerbahçe Beko'ya direnemeyip sahadan 80-67 mağlubiyetle ayrılan Petkimspor, seri galibiyete hasret kaldı. Ligde art arda 4 yenilgiden sonra geçen hafta Darüşşafaka Tekfen'i erteleme sınavında mağlup ederek nefes alan Petkim, Fenerbahçe önünde fren yaptı. Bu sezon yalnız ilk yarıda üst üste 3 galibiyet alan Aliağa temsilcisi, ardından 12 maçtır seri galibiyete hasret kaldı.

Son 12 maçlık periyotta yalnız 3 kez kazanabilen Petkimspor, toplam 20 maçta 7 galibiyetle Play-Off hedefinin uzağında bulunuyor. Ligde çarşamba günü Galatasaray deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılarda Antrenör Kestutis Kemzura, "Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynarken baştan sona konsantre olmanız gerekiyor. Yoğunluk çok yüksek olmalı. Biz bunu geniş bir süreye yayamadık" dedi.

DHA

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