Petkimspor - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 67-66
Basketbol Süper Ligi’nde Petkimspor, oldukça çekişmeli geçen maçta Empera Halı Gaziantep Basketbol’u süre bitiminde serbest atıştan bulduğu sayıyla yenerek yenerek 10 haftada 5’inci galibiyetini elde etti: 67-66.
Basketbol Süper Ligi’nde Petkimspor, oldukça çekişmeli geçen maçta Empera Halı Gaziantep Basketbol’u süre bitiminde serbest atıştan bulduğu sayıyla yenerek yenerek 10 haftada 5’inci galibiyetini elde etti: 67-66.
Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 21-14, ilk yarısı 40-32 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta rakibine 14 sayı şansı tanıyıp 29 sayı atan konuk ekip dördüncü periyoda önde girdi. Son periyotta iyi savunmayla Gaziantep ekibine 5 sayı attıran Petkimspor, skor 66-66’yken süre bitiminde Hummer’la 2 serbest atıştan ilkini sayıya çevirip salondan galibiyetle ayrıldı: 67-66. Petkimspor’da Hummer ve Ray 15’er, Wimbush 13 sayıyla oynadı.