Petkimspor çıkış peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kaybeden ligin yeni takımı Petkimspor, yarın Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayla çıkışa geçmeye çalışacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.00'de yapılacak.

Bursaspor, 3 haftada 2 galibiyetle sezona iyi bir giriş yaptı. Petkimspor'da geçen hafta Pınar Karşıyaka deplasmanı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan pivot Zack bu maçta da forma giyemeyecek.