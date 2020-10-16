Petkimspor çıkış peşinde
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kaybeden ligin yeni takımı Petkimspor, yarın Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayla çıkışa geçmeye çalışacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.00'de yapılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kaybeden ligin yeni takımı Petkimspor, yarın Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayla çıkışa geçmeye çalışacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.00'de yapılacak.
Bursaspor, 3 haftada 2 galibiyetle sezona iyi bir giriş yaptı. Petkimspor'da geçen hafta Pınar Karşıyaka deplasmanı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan pivot Zack bu maçta da forma giyemeyecek.