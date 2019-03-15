Peter Sagan: Tekrar deneyeceğim

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Tirreno Adriatico 2019, Alman takımı BORA - hansgröhe için hiç de iyi başlamadı. İlk gün, zamana karşı yarış sırasında Rafa Majka ve Oscar Gatto, önlerine atlayan bir yayaya çarpmış ve etabı son sıralarda tamamlamışlardı. Dün ise, takım lideri Peter Sagan'ın lastiği son 15 km'ye girilirken patlamış ve Slovak bisikletçi de takım arkadaşlarının bir önceki gün yaşadığı kaderi paylaşarak 159 isimden 155. olarak bitiş çizgisine ulaşmıştı.

Yarış sonrası sosyal medyadan takipçilerine seslenen Sagan "Halen daha güçsüz olmama karşın, yavaş yavaş iyileştiğimi hissedebiliyorum. Bugün(dün)Tirreno Adriatico'nun 2. etabında en iyi performansımı vermek istedim fakat, ne yazık ki son 15 km'deki iniş sırasında lastiğim patladı. Bisikletime geri döndüğümde grubu yakalamam imkansız bir hal almıştı. Yarın tekrar deneyeceğiz." dedi.