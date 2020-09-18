Perotti transferi bitti iddiası

Taraftar forvet transferi için geri sayıma geçerken Fenerbahçe’de sol kanat sürprizi yaşandı, Perotti ile anlaşıldığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolu Schira’nın ilk olarak duyurduğu Roma kaynaklı olarak geçilen haberlerde Sarı-Lacivertliler’in Arjantinli oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. 6 milyon Euro’luk yıllık maliyeti nedeniyle Sarı-Kırmızılılar’ın göndermek istediği 32 yaşındaki Perotti için Roma’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

2.5 milyon Euro alacak

Haberin detayında 32 yaşındaki oyuncunun da yıllık 2.5 milyon Euro alacağı yer aldı. Anlaşmanın ise 3 yıllık olacağı bilgisi verildi. Perotti geçtiğimiz sezon Roma’da toplamda 26 maçta forma giyerken, 6 gol atıp 4 de asist yaptı. Sol kanatta görev alan Rodrigues’in gözden çıkarıldığı Fenerbahçe’de hazırlık maçlarında sol kanatta yeni transfer Thiam görev almış, ligde ise Rize deplasmanında Ferdi Kadıoğlu bu bölgede oynamıştı.