Pep’ten ‘Messi’ imzası!

Guardiola, 2016'dan beri hocalık yaptığı City ile kontratını uzattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Yönetimin bana güveni, bu kararımda etkili oldu” dedi. Guardiola’nın imzasının altında ise Lionel Messi ’nin yattığı konuşuluyor. 49 yaşındaki çalıştırıcının, eski takımı Barcelona’daki süperstarıyla yeniden bir araya geleceği öne sürülüyor. Yakın zamanda, “Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım” diyen Messi, bu sezon sonunda boşa çıkıyor. İngiliz ekibinin de Arjantinli oyuncuyu bedava almasına kesin gözüyle bakılıyor.