Kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen Pepe Reina, corona virüs semptomları yaşadığı döneme değindi.

Reina, daha önce yaptığı açıklamada tüm belirtileri taşımasına ve doktorların corona virüse yakalandığını söylemesine rağmen kendisine test yapılmadını ve süreci ev karantinası ile geçirdiğini belirtmişti.

Tecrübeli galeci, bu kez sürece ilişkin Corriere dello Sport'a konuştu.

Korkunç bir deneyim yaşadığını belirten Reina, "En zor anlar; sağlıklı nefes alamadığım, oksijenin bittiği 25 dakikaydı. Hayatımın en zor anlarıydı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Reina, "Virüsün ilk belirtilerini yaşadıktan sonra yorgun düştüm. Ateş, kuru öksürük ve sürekli devam eden baş ağrısı ile yorgunluk hissi. Ama en büyük korku, oksijen alamadığım zamandı. Aniden boğazım kapanmış gibi süresiz bir korku yaşadım" dedi.



