İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile girdikleri şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

BBC'ye konuşan Pep Guardiola, şampiyonluk yarışı hakkında, "Aptal değiliz. Berabere kalırsak, sadece iki puan kaybedersek, Liverpool şampiyon olacak. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Oyuncular bunu biliyor. Oynayacağımız tüm zorlu maçları biliyoruz ve hepsini kazanmalıyız. Bunu yaparsak kutlama yapabiliriz, yoksa Liverpool'u kutlarız." sözlerini dile getirdi.

"Futbol tarihinin en iyi takımlarından biriyle karşı karşıyayız"

2018-19 sezonunda 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluğa ulaşmalarına atıfta bulunan tecrübeli teknik adam, "Birkaç yıl önce oldu - şampiyon olmak için arka arkaya 14 galibiyet aldık. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağız. Yorgunluk ve sakatlıklara bağlı, Şampiyonlar Ligi'ne bağlı. Sadece bir ayımız, belki beş haftamız var. Bu maçlarda en iyisi olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbol tarihinin en iyi takımlarından biriyle karşı karşıyayız, her şeye sahipler. Puan kaybetme şansımız yok." dedi.

Manchester City Premier Lig'de şu anda 77 puanda zirvede yer alırken, Liverpool ise 76 puanla 2. sırada bulunuyor.



