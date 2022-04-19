İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Haaland ile anlaştıklarına yönelik iddialara cevap verdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Premier Lig'de yarın Brighton ile karşılaşacak olan Manchester City'de Pep Guardiola düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Haaland ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlere yorum yapmayacağını belirterek, "Şu anda bu kulüpte gelecek sezon ne olacağını düşünmek gibi bir endişem yok. Bu sezon iyi bir forvetle oynuyoruz. Yani gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Bu yüzden gelecek sezon için konuşmayacağım. Biliyorsunuz, uzun yıllardır buraya geliyorum ve transferden hiç bahsetmedim." sözlerini dile getirdi.

Haftalık 500 bin Sterlin

Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre, Erling Haaland'ın menajeri ile anlaşmaya vardığı ve futbolcuya haftalık 500 bin Sterlin kazanacağı bir anlaşma sunduğu iddia edilmişti. Eğer söz konusu bu anlaşma sağlanırsa Haaland, Premier Lig’de en çok kazanan oyuncu konumuna gelecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 maça çıkan Erling Haaland takımına 25 golün yanı sıra 7 asistlik katkı verdi.



