İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Bernardo Silva'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Bernardo Silva'nın özel yetenekleri olduğunu belirten Guardiola, "En iyisi o. İki veya üç sezon önce de en iyisi Silva'ydı. Topla istediğini yapmak için özel bir yeteneği var. İyi bir kaleciye karşı inanılmaz bir gol attı. 98 puan aldığımız sezona bakın, aynı oyuncuyu yine göreceksiniz." sözleri ile oyuncusuna övgülerde bulundu.

Bu sezon Manchester City forması ile 19 maça çıkan Portekizli yıldız futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans göstermiş durumda.







