İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İsmi transferde Barcelona ile anılan yıldız futbolcusu Bernardo Silva'nın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı demeçlere göre Bernardo Silva'nın takımda kalmasını istediğin belirten Guardiola, "Bernardo'nun kesinlikle Manchester City'de kalmasını istiyorum. O özel biri. Ne olacağını bilmiyorum ama onu ne kadar sevdiğimizi ve takımda görmek istediğimizi biliyor. Ama ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Bernardo Silva'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde ise Bernardo Silva da iddialara yönelik şu açıklamaları yapmıştı: "Her zaman burada mutlu olduğumu söyledim ama ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Dürüst olmak gerekirse bekleyip göreceğiz. Kulüple olan ilişkim son derece dürüst. Onlara karşı açık oldum ve ne istediğimi biliyorlar."

Barcelona iddiaları

Bernardo Silva'nın ismi bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Hatta geçtiğimizi günlerde, kulüplerin 67.5 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülmüştü.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardo Silva geçen sezon 50 maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



