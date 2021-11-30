Premier Lig'de yarın Aston Villa deplasmanına çıkacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Ballon d'Or ödülünün Lionel Messi'ye verilmesi hakkında konuştu.

Guardiola, Barcelona'nın teknik direktörü olduğu dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduğu yıldız futbolcunun, ödülü hak ettiğini belirterek, "Messi'nin Ballon d'Or'u hak etmediğini asla söyleyemezsiniz. Bu seviyede, ilk dört veya beş aday, çok yüksek seviyedeydiler ve içlerinden herhangi biri bu ödülü kazanabilirdi."

Lewandowski sözleri

Guardiola, bu sezon ödülü Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski'nin hak ettiğine yönelik eleştiriler hakkında ise "Lewandowski'nin, bu sezon ve son geçen sezon yaptıklarıyla ödülü kazanması adil olur muydu? Fazlasıyla. Ama benim söylediğim şey şu: Bu seviyede, ödülleri hak edecek her şeye sahip birçok futbolcu var." sözlerini sarf etti.











