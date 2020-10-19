Pelkas şov başladı

Fenerbahçe’nin transfer döneminin son günlerinde Yunanistan ekibi PAOK’tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, yeni takımının formasını dün ilk kez Göztepe karşılaşmasında giydi. Milli arada ülkesi Yunanistan’ın kadrosunda yer alan Pelkas, sadece 2 idmana takımla çıkmasına rağmen ona çok güvenen teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk 11’e alındı. İlk yarıdaki karmaşık oyunda çok fazla kendisini gösteremeyen Pelkas, karşılaşmaya sol kanatta başladı. Hızı ve tekniğiyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda ise gerçek kalitesini gösterdi. Henüz 49. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi hemen hemen cepheden gören pozisyonda kaleye gönderdiği şutu, az farkla dışarı çıkan Pelkas, sadece 2 dakika sonra Kanarya adına Süper Lig’deki ilk golünü, kulüp tarihindeki ilk Yunan oyuncu olarak filelere yolladı.

70. dakikada kenara geldi

Ozan Tufan’ın sağdan ortasında arka tarafta bekleyen tecrübeli oyuncu, kafa vuruşuyla golünü attı. Gol sonrası kendisine olan güveni bir kat daha artan Yunan oyuncu, Sarı-Lacivertliler’in ataklarında başrolü oynayan isimler arasında yer alırken, zaman zaman savunmaya da yardımcı oldu ve 70. dakikada yerini Sinan Gümüş’e bıraktı.

Pelkas: Çok mutluyum

Mücadele sonrası Pelkas, “Maçı kazandığımız için çok mutluyum. İlk maçımda galibiyet aldık ve buna gol atarak katkıda bulundum. 10 numara oynamayı seviyorum ama kenarlarda da oynayabildiğimi söylemiştim. Benim amacım, her zaman oynamak ve sahaya çıktığımda yüzde 100’ü mü vermek” diye konuştu.