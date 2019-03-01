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Pelicans ile anlaşan Dairis Bertans, Milan ile yollarını ayırdı

NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya varan Letonyalı oyuncu Dairis Bertans'ın AX Olimpia Milan ile olan kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

01 Mart 2019, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Pelicans ile anlaşan Dairis Bertans, Milan ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden AX Olimpia Milan kadrosunda yer alan Letonyalı şutör Dairis Bertans, NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya varmıştı.

İtalyan kulübü ile devam eden kontratı nedeniyle görüşmelerini sürdüren Bertans'a iyi haber geldi ve yıldız oyuncuyla Milan'ın yolları resmi olarak ayrıldı.

Daha önce ligimiz ekiplerinden Darüşşafaka'nın da formasını giyen Bertans, "Çocukluktan beri peşinde olduğum hayalimin gerçekleşmesine fırsat verdiği için AX Olimpia Milan'a teşekkür etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Kardeşi Davis Bertans, 2016'dan beri San Antonio Spurs formasıyla NBA de mücadele ederken 29 yaşındaki Dairis ise kariyerinde ilk kez bu fırsatı elde etti.

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