Dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan 82 yaşındaki Brezilyalı isim Pele, Kasım ayının sonunda kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastane Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Brezilya basınına göre; Pele'ye uygulanan kemoterapiden yanıt alınamadı.

Pele'nin Efsanevi Kariyeri

Folha gazetesi, Pele'nin artık destek tedavi gördüğünü, yani hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığını yazdı.

PELE'NİN HASTALIĞI

Pele, bir yılı aşkın süredir kolon bölgesindeki tümör kanseriyle mücadele ediyor.

82 yaşındaki efsane, bu sürede sık sık hastanede tedavi aldı.

Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

MBAPPE'DEN MESAJ

Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.