Pedro Rebocho’dan şok sözler

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon bitmeden yollarını ayırdığı sol bek Pedro Rebocho, Portekiz basınına konuştu. Rebocho, Beşiktaş günleri ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu

02 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Pedro Rebocho’dan şok sözler

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Fransa Lig 2 ekibi Guingamp'tan lig bitimine kadar kiralanan Rebocho, etkisiz bir görüntü ortaya koymasının ardından dönemin sona ermesi beklenmeden gönderilmişti. Beşiktaş’taki günleriyle alakalı olarak Portekiz basınına konuşan tecrübeli sol bek, “Kısa bir süre önce bana geri ödeme sözü verdikleri için kaldığım evde dört ay kira borcum vardı. O günden bu yana kulüp sadece aylık ücret ödedi. Şu anda da 2 ay gecikmiş durumdalar. Kira ve faturalarımı ödeyemiyordum” sözlerini sarf etti.

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