Pedro Rebocho’dan şok sözler

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Fransa Lig 2 ekibi Guingamp'tan lig bitimine kadar kiralanan Rebocho, etkisiz bir görüntü ortaya koymasının ardından dönemin sona ermesi beklenmeden gönderilmişti. Beşiktaş’taki günleriyle alakalı olarak Portekiz basınına konuşan tecrübeli sol bek, “Kısa bir süre önce bana geri ödeme sözü verdikleri için kaldığım evde dört ay kira borcum vardı. O günden bu yana kulüp sadece aylık ücret ödedi. Şu anda da 2 ay gecikmiş durumdalar. Kira ve faturalarımı ödeyemiyordum” sözlerini sarf etti.