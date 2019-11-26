Sezon başında PAOK takımından gelen Pedro Henrique, ligin hali hazırda en hırçın oyuncusu konumunda bulunuyor. Attığı 4 golle Kayserispor'un en golcüsü olmasına rağmen kart görme konusunda bu performansını adeta ikiye katladı.

Attığı gol sayısının iki katı kart gördü

Pedro Henrique bu sezon hem Galatasaray hem de Konyaspor maçlarında çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kalırken Alanyaspor, Kasımpaşa, Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında gördüğü 4'er sarı kart ile gelecek hafta oynayacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Pedro Henrique böylece bu sezon 3. kez kart cezalısı olduğu için maç kaçırmış olacak

Süper Lig'de en çok faul yapan oyunculardan biri

Pedro Henrique geride kalan maçlarda toplam 27 kez faul yaptı ve Süper Lig'de en çok faul yapan ilk altı oyuncu arasına girdi.