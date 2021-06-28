İspanya'nın EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan'ı 5-3 mağlup ettiği karşılaşmada Pedri, rekor kırdı.

18 yaş ve 215 günlük olan başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası eleme maçında ilk 11'de yer alan en genç futbolcu unvanını eline geçirdi. Bu unvan daha önce, 2004 yılında 18 yıl 244 günlükken İngiltere adına Portekiz karşısında forma giyen Wayne Rooney'e aitti.







