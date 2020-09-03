Paylaşılamayan adam: Lica

Süper Lig 'in 21 takımı da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bu transfer döneminde Nelso Lica ismi dikkat çekmeye başladı. Belenenses'te forma giyen Portekizli kanat oyuncusu için Denizlispor , BB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da 31 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle temasa geçtiği belirtildi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen tecrübeli oyuncu geçen sezon çıktığı 36 maçta 3 gol, 8 asistle oynadı.