Paylaşılamayan adam: Lica
Süper Lig'in 21 takımı da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bu transfer döneminde Lica ismi dikkat çekmeye başladı. Belenenses'te forma giyen Portekizli oyuncu için Denizlispor, BB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün devrede olduğu öğrenildi.
Süper Lig 'in 21 takımı da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bu transfer döneminde Nelso Lica ismi dikkat çekmeye başladı. Belenenses'te forma giyen Portekizli kanat oyuncusu için Denizlispor , BB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da 31 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle temasa geçtiği belirtildi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen tecrübeli oyuncu geçen sezon çıktığı 36 maçta 3 gol, 8 asistle oynadı.