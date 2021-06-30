Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertli ekibin listesindeki en ciddi adaylarından olan Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos’tan İstanbul hamlesi geldi. Campos’un Türkiye’deki binicilik faaliyetinde bulunan hesapları takibe alması Fenerbahçe-Fonseca iddialarını güçlendirdi. Fenerbahçeli taraftarlar da başarılı teknik adamın kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı. Paulo Fonseca kimdir, nereli? Paulo Fonseca kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? sorularına yanıt aradık.

Paulo Fonseca kimdir, nereli? Paulo Fonseca kaç yaşında?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan başarılı teknik direktör, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını astı.

Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı?

32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.

İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti.

Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la da anıldı.

Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

Shakhtar'daki başarılarının ardından Avrupa'nın takibine giren Fonseca, 2019'da Serie A'ya yelken açtı ve Roma'nın başına geçti. O dönemki kulüp başkanı Jim Pallotta, Fonseca için "Paulo genç ve hırslı bir hoca. Uluslararası deneyimi ve kazanma mantalitesi olan birisi. Cesur ve hücum futbol anlayışıyla taraftarımızı heyecanlandıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

2019/20 sezonu başında Roma'ya gelen Fonseca, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamladı. Fonseca idaresindeki Roma, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselirken, Serie A'da son 4 maçta galibiyet alamayarak, 34. hafta itibarıyla 7. sıraya kadar geriledi.

Sarı Kırmızılı kulübün ABD'li başkanı Dan Friedkin de sezon sonu yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Roma ailesi adına Paulo Fonseca'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Paulo Fonseca kaç kupa kazandı?

2020/21 sezonunun sona ermesiyle Roma'dan ayrılan Fonseca'nın kariyerinde 9 kupa şampiyonluğu var. 48 yaşındaki teknik adam, 2013/14'te Porto ile Portekiz Süper Kupa Şampiyonu oldu. 2015/16'da Braga'da Portekiz Kupası'nı kazanan başarılı hoca, Shakhtar'da ise en başarılı günlerini yaşadı. Genç çalıştırıcı, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.