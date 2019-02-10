Pauleta: Sizde yıldızlar çabuk sönüyor

Dünyaca ünlü süperstarları kadrosunda bulunduran ve ülkemizde 15 farklı ilde futbol okulu açmak için hazırlanan PSG akademisinin lansmanında Fransız devinin efsanesi Pauleta, FANATİK’in sorularını yanıtladı. 45 yaşındaki futbol adamı, “Türkiye’de genç futbolcular erken yaşta parlıyorlar. Sonrasında kendilerini geliştirmek için bir çaba göstermiyorlar. Bunun sonucunda hepsi kısa sürede sönüyor. Bizim PSG olarak buradaki hedefimiz ise ne yaşta olursa olsun kendini geliştirmeyi hedefleyen futbolcuları keşfetmek. İyi futbolcu, her zaman kendini belli eder” yorumunu yaptı.

'Herkes futbolcu olamaz'

Altyapının sadece futbolcu yetiştirmekten ibaret olmadığını söyleyen Portekizli, “Erken yaşta kültür eğitimi veriyoruz. Uzun vadede PSG veya diğer kulüplerde oynayabilecek futbolcular yetiştirebiliriz. Ama her çocuk futbolcu olmak zorunda değil. Önemli olan topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Belki iyi bir malzemeci, teknik direktör ya da yönetici olacak. Önemli olan tüm kurumları profesyonel hale getirmek. Yeter ki insanlar altyapı hocalığından korkmasın. Ülkelerinin öne çıkan isimleri bu kurumlarda aktif olsunlar” ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'ı istemiştim'

Bir dönem Galatasaray’dan teklif aldığını söyleyen Pauleta, o dönem yaşananları anlattı. Portekizli efsane, “Galatasaray’dan menacerler aracılığıyla teklif almıştım. Türkiye’ye gelmeyi ve böyle bir büyük kulüpte forma giymeyi gerçekten çok istedim. Ama o zamanın şartları izin vermedi” diye konuştu.

Pauleta ile kısa kısa

Gerçek futbolcu nedir?

Skor için değil arkadaşları için mücadele eden.

Beraber oynamamaktan zevk aldığın 3 futbolcu

Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ve Luis Figo

Attığın en değerli gol

PSG formasıyla Marsilya'ya karşı attığım ve şampiyonluğu getiren gol.

Seni en çok üzen olay

Euro 2004'te Yunanistan'a kaybettiğimiz final.

Mertcan Polat / Fanatik