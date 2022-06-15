İtalya Serie A'da bir süredir şampiyonluk yarışının dışında kalan Juventus gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibinin gündeminde ise eski futbolcusu Paul Pogba var.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba, Juventus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce 2012 ve 2016 yılları arasında Juventus forması giyen Fransız yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yeniden çalışma fırsatı bulacak.

Manchester City'yi reddetti

Haberin detaylarında Pogba'nın Manchester City'nin ilgisini geri çevirdiği ve yalnızca Juventus'a geri dönmek istediğinin altı çizildi.

PSG'nin de yıldız futbolcu için bir tercih olduğu ancak Luis Campos'un takımda göreve gelmesinin ardından ilginin azaldığı ve transferin gerçekleşmediği belirtildi.

105 milyon Euro

2016 yılında zamanının rekor bonservis bedeli olan 105 milyon Euro'ya Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, İngiliz ekibinde özellikle son dönemde eleştirilerin odağında yer alıyordu. Transferin gerçekleşmesi halinde Fransız yıldız rekor bedel ile ayrıldığı İtalyan ekibine ücretsiz bir şekilde geri dönmüş olacak.







