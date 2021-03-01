Patatesin faydaları nelerdir? Patates besin değerleri

En dayanıklı besin kaynakları içerisinde yer alan patates, aynı zamanda önemli değerlere sahiptir. Akla gelebilecek birçok değişik yemekte kullanılan ve aynı zamanda kızartması üzerinden de değerlendirilen patates, besin kaynağı açısından da önemli vitamin ve mineral deposu olarak öne çıkmaktadır. Kalp sağlığı ile beraber kilo vermek için önemli bir fırsat sağlayan patates, yüksek besin değerlerine sahiptir. Birçok bitki bileşeni sağlayarak insan sağlığına katkı veren patates, kabuklu ya da kabuksuz, pişmiş veya pişmemiş şekilde değişik besin değerlerine sahiptir.

Patates besin değerleri

Patates birçok değişik şekilde ele alınan ve tüketilen en önemli besin kaynaklarından biridir. C vitamini ile beraber mineral kaynağı olarak zengin bir yapıya sahip olan patates, içeriğinde birçok farklı besin değeri bulunur. Tabii 100 gram üzerinden ele alındığı zaman haşlanmış patates açısından besin değerlerini şu şekilde dikkate almak mümkün;

- 87 kcal

- Protein 1,9 gram

- Su %77

- Karbonhidrat 20,1 gram

- Şeker 0,9 gram

- Lif 0,8 gram

- Yağ 0,1 gram

Özellikle %90’a yakın miktarı karbonhidrattan ulaşması ile beraber enerji bakımından oldukça büyük potansiyel teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı mutlaka patates gün içerisinde ya da periyodik olarak farklı zaman dilimlerinde, değişik yöntemler üzerinden tüketilmelidir.

Kabuksuz patatesin besin değeri

Patates kabuklu şekilde ele alındığı zaman 86 kcal olarak öne çıkıyor. Tabii bu durum patatesin boyutlarına bağlı olarak değişkenlik gösterse dahi, ortalama olarak bu şekilde alınabilir. Aynı zamanda %91 karbonhidrat içeriği ile beraber %8 protein ve %1 yağ oranı üzerinden besin değerine sahiptir. Özellikle karbonhidrat miktarı ile beraber öne çıkan kabuksuz patates, periyodik olarak tüketilmesi gereken en sağlıklı besin kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Kabuklu patatesin besin değeri

Patates kabuğu şekilde ele alındığı zaman içeriğindeki kalori miktarı 154 olarak öne çıkıyor. Yani kapaklı olarak bir patates tüketildiği vakit 154 kcal değerine sahip. Karbonhidrat açısından ise 17,5 gram gibi bir değeri bulunmaktadır. Lif değeri ise 2,1 gram olarak öne çıkıyor. Protein 2,0 gram ve yağ ise 0,1 gramdır. Tabii bunlar içerisinde daha kolesterol, A vitamini, C vitamini, potasyum ve kalsiyum ile beraber demir gibi birçok önemli mineral de yer almaktadır. Bütün bu katkıları ve besin değerleri ile kabuklu patates en önemli kaynaklar içerisinde yer alır.

Pişmiş patatesin besin değeri

Pişmiş olan patates genel olarak 90 kcal’ye sahiptir. Aynı zamanda %90 gibi bir karbonhidrat miktarı bulunur. Protein miktarı ise %9 olarak öne çıkıyor. Yağ değeri %1 şekilde ifade edilmektedir. Bu şekilde pişmiş olarak pek çok farklı yemekle beraber kullanılabilir ya da tek başına tüketilebilir. Ancak patatesin pişirme süresine mutlaka dikkat etmek gerekir. Özellikle fazla pişirildiği zaman içeriğindeki besin değerlerini kaybetme olasılığı bulunuyor. Buna dikkat ederek sağlıklı bir şekilde patates belirli ısıda ve süre içerisinde pişirilerek tüketilebilir.

Pişmemiş patatesin besin değeri?

Pişmemiş yani çiğ patatesin besin değeri de yine değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle ki halde yaklaşık olarak 164 kcal gibi bir miktara sahiptir. Pişmemiş halde karbonhidrat miktarı ise %89 olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda protein ile beraber yüzde bir yağ oranına sahiptir. Dikkat edildiği üzere protein pişmemiş halde patates üzerinde daha yüksek miktarda ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni patates pişerken belli bir oranda protein kaybına uğramasıdır. O yüzden patates farklı yöntemler üzerinden pişirilirken, mutlaka dengeye dikkat etmek gerekir.

Patatesin faydaları nelerdir?

Özellikle içerdiği besin kaynakları ile beraber insan sağlığı açısından patates büyük bir öneme sahiptir. O yüzden hangi şekilde tüketilirse tüketilsin, ortak olarak belli başlı bazı faydalarını söylemek mümkün.

- Özellikle patates sinirleri yatıştırmak konusunda doğal bir etki yaratmaktadır.

- Yüksek antioksidan içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Serbest radikalleri vücuttan atar ve bakterilere karşı mücadele eder.

- Bilişsel sağlığın artmasına yardımcı olur.

- Beynin kompleks yapısını korur ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Yüksek lif içeriği ile beraber sindirim sistemini kuvvetlendirir.

- Mutluluk hormonunun artmasına ve kaygının azalmasına imkan verir.

- İçeriğinde bulunan başta Kanser olmak üzere birçok mineral ile kemikleri güçlendirir.