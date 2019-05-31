Sırp basketbolunun en önemli temsilcilerinden Partizan, 5 sezondur uzak kaldığı EuroLeague'e dönmek için girişimlerde bulunuyor.

Son dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan Partizan, Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayınca EuroLeague'e katılma hakkını elde edememişti.

Bu sezon Adriyatik'te yine Kızılyıldız şampiyonluğa ulaşırken Partizan'ın EuroLeague'de mücadele etmesi için tek yöntem olarak wildcard gözüküyor.

Nitekim Blic'e konuşan Partizan'ın başkanı Ostoja Mijailovic, "EuroLeague Wildcard için tüm girişimleri yaptığımız biliniyor. Hem kulüp içinde hem dışında wildcard için gerekli tüm işlemleri yaptık" dedi.



