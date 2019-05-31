Partizan'dan EuroLeague için wildcard girişimi

Uzun süredir EuroLeague'de mücadele edemeyen Sırp ekibi Partizan'ın başkanı Ostoja Mijailovic, EuroLeague'de yeniden mücadele etmek için wildcard başvurusu yaptıklarını belirtti.

31 Mayıs 2019, Cuma 00:21
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Partizan'dan EuroLeague için wildcard girişimi

Sırp basketbolunun en önemli temsilcilerinden Partizan, 5 sezondur uzak kaldığı EuroLeague'e dönmek için girişimlerde bulunuyor. 

Son dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan Partizan, Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayınca EuroLeague'e katılma hakkını elde edememişti. 

Bu sezon Adriyatik'te yine Kızılyıldız şampiyonluğa ulaşırken Partizan'ın EuroLeague'de mücadele etmesi için tek yöntem olarak wildcard gözüküyor. 

Nitekim Blic'e konuşan Partizan'ın başkanı Ostoja Mijailovic, "EuroLeague Wildcard için tüm girişimleri yaptığımız biliniyor. Hem kulüp içinde hem dışında wildcard için gerekli tüm işlemleri yaptık" dedi. 


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