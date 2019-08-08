Partizan - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek, 3’üncü ön eleme turuna kalan Yeni Malatyaspor, ilk maçta Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oldu.

Hakimiyeti maçın başlama düdüğünden son ana kadar rakibine kaptıran Malatyaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Partizan'a galibiyeti getiren golleri; Sadiq, Asano ve penaltıdan Saumah kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise Chebake'den geldi.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Farnolle maça damga vurdu!

Olimpija Ljubljana maçında yaptığı hayati kurtarışlarla Malatyaspor'un turu geçmesini sağlayan isimlerin başında gelen Farnolle, Partizan maçında da takımın en iyi ismi olarak dikkat çekti. Mina ve Mustafa Akbaş'ın kötü performansı nedeniyle kalesinde birçok pozisyon gören Benin'li kaleci, Partizan'ın hücumcularına zor anlar yaşattı. 34 yaşındaki eldiven, kalesinde 3 gol görmesine rağmen kurtardığı pozisyonlarla farkı önleyen isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah’ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah’ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.

35. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.

Mücadelenin ilk devresi Partizan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Asano'nun 65. dakikada attığı golle Partizan, farkı 2'ye çıkardı.

GOOOOL | Yeni Malatyaspor, 83. dakikada Chebake'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.

90'da Soumah'ın penaltıdan attığı golle Partizan, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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İLK 11'LER:

Partizan'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki 11'i:

Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Bojan Ostojic, Urosevic, Miletic, Zoran Tosic, Scekic, Soumah, Sadiq Umar, Stevanovic

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'un Partizan karşısındaki 11'i:

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Buğra Çağıran, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.