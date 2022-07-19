Yeni sezonda mücadele edeceği Turkish Airlines EuroLeague'de Zeljko Obradovic yönetiminde iddialı olmak isteyen Partizan, flaş bir transfere imza attı. Sırp ekibi, Panathinaikos'un yıldızı Ioannis Papapetrou'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yunan yıldızın ismi, EuroLeague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu. Fakat serbest olan Ioannis Papapetrou, Partizan ile resmî sözleşme imzaladı.

Papapetrou, Partizan'ın bu yaz gerçekleştirdiği dördüncü transfer oldu. Sırp ekibi, öncesinde Danilo Andjusic, Dante Exum ve James Nunnally'yi kadrosuna katmıştı.