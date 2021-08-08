Parkur Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Federasyonun 2021 faaliyet programında yer alan ve 55 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda serbest parkur etabı gerçekleştirildi. Sporcular, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen etapta dereceye girmek için performans sergiledi.

Büyük erkeklerde Ozan Koç ve Salih Şahin’in birinciliği paylaştığı şampiyonada, büyük kadınlarda Sema Fidel Aslan altın madalya kazandı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin de takip etti.

Serbest parkur etabında dereceye giren sporcular şöyle:

Genç kadınlar

1. Doğa Etkiner (14,75 puan)

Genç erkekler

1. Furkan Burak Saatci - Tuğra Tekeş (16,25 puan)

3. Murat Ekeroğlu - Emre Korkmaz (16,00 puan)

Büyük kadınlar

1. Sema Fidel Aslan (19,00 puan)

2. Esmanur Balgül (17,00 puan)

3. Serpil Kargıner (16,25 puan)

Büyük erkekler

1. Ozan Koç - Salih Şahin (24,25 puan)

3. Sarp Eren Odabaş (23,25 puan)

AA