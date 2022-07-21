Parkinson nedir? Parkinson rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Beyinde dopamin adı verilen beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucunda oluşan bradikinezi, rijidite, tremor ve postural instabilite ile karakterize yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlayabiliriz parkinsonu. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından da sorumludur. Parkinson rahatsızlığının insidansı yaşla beraber artmaktadır. Hastalığın başlangıç yaşı genel olarak 60-80 yaş aralığı olarak söyleyebiliriz. Parkinson rahatsızlığı kişilerde rehabilitasyon programına erken aşamada başlanmalıdır. Bununla beraber Parkinson rahatsızlığı olan kişilerin yakınlarına veya hastayla ilgilenen kişilere hastalık hakkında bilgi verilmelidir. Kişinin ruhsal ve fiziksel olarak da etkileyen bir rahatsızlık olduğu için kişiye ruhsal yönden de desteklemek çok önemlidir.

Parkinson ilerleyici bir hastalıktır dolayısıyla zaman ilerledikçe semptomlar kötüye gidebilir. Bu bağlamda erken teşhis ve erken rehabilitasyon programı oldukça önemlidir. Erken rehabilitasyonla beraber kişi işlerini daha bağımsız bir şekilde sürdürebilir.

Parkinson rehabilitasyonunda genel amaçlar nelerdir?

*Genel amaçlar hastalık semptomlarının düzenlenmesi

*Hasta eğitimi

*Psikolojik yönden destek

*Solunum kapasitesinin arttırılması

*Stres faktörlerinin azaltılması

*Egzersiz programının oluşturulması gibi amaçlar gerektiğini Fizyoterapist Necdet Döner vurguluyor.



